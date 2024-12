Reggio: ultimo Consiglio comunale dell’anno, 49 punti all’ordine del giorno

Il Presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria, Vincenzo Marra, ha annunciato la convocazione di una nuova riunione presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio. La prima convocazione è fissata per il 24 dicembre alle ore 8:30 ed in seconda convocazione per giorno 27, al medesimo orario.

Il consiglio comunale, che sarà l’ultimo del 2024, procederà alla discussione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno (ben 49).

Ordine del giorno dell’ultimo consiglio comunale del 2024

Ratifica della delibera di giunta comunale n. 205 del 09/11/2024 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 – approvazione; Ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – relazione ex art.30 D.Lgs.201/2022 riferita all’esercizio 2023; Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2023, ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 e dell’art.30, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. 201/2022, appendice alla relazione tecnica di cui all’art.20 del decreto legislativo n.175/2016; Approvazione patti parasociali per l’esercizio del controllo analogo congiunto sulla società ATAM SPA; Riconoscimento debiti fuori bilancio titoli esecutivi notificati nei mesi di febbraio – giugno 2024 ex art. 194 lett. a) T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) ad esito dei quali il Comune di Reggio Calabria è soccombente; Riconoscimento debiti fuori bilancio nascenti da contenziosi in cui il comune è parte soccombente notificati nei mesi di luglio ottobre 2024 ai sensi ex art. 194 lett. a) T.U.E.L.; Riconoscimento debito fuori bilancio nascente da contenziosi, ex art. 194 lett. a) T.U.E.L. sentenza del Tar di RC n. 279 del 09.04.2024 r.g 536/2023 ottemperanza della sentenza del gdp di Reggio Calabria n. 3 del 25.01.2018 Salice Assunta c/comune; Riconoscimento debiti fuori bilancio – interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza dei tratti stradali di competenza comunale, interessati da fenomeni di dissesto idrogeologico, che collegano il centro cittadino con le frazioni di Cataforio, S. Salvatore di Cataforio, Trunca, S. Venere ed altre località limitrofe, causate dagli eventi meteorologici del 19.10.2024 – CUP: H37H24002560004; Riconoscimento debiti fuori bilancio – interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza dei tratti stradali di competenza comunale, interessati da fenomeni di dissesto idrogeologico, che collegano il centro cittadino con le frazioni di Pellaro, Bocale, Paterriti, S. Gregorio ed altre località limitrofe, causate dagli eventi meteorologici intercorsi tra i giorni del 19.10.2024 e del 21.10.2024; Riconoscimento debito fuori bilancio a favore dell’avv. Costantino Luigi in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 97 del 16/01/2023 rg 3119/2022 – autorizzazione all’utilizzo del fondo rischi contenzioso – variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026; Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 derivanti da sentenza Tar di Reggio Calabria n. 108/2024 rg n. 449/2023 ricorrente Scordino Elena Luisa, da ordinanza della Corte d’Appello di Reggio Calabria n. 1056/2024 rg. n. 79/2020 repert. n. 400/2024 ricorrente Malara Marianna e da decreto ingiuntivo rg n. 4208/2023 dell’ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria ricorrente Lexmedia S.r.l. a socio unico; Riconoscimento debito fuori bilancio (ex art. 194 co. 1 lettera a del T.U.E.L.) esecuzione lodo arbitrale r.g.2437/2023 realizzazione campo di calcio di Spirito Santo arch. Marcello Altomonte c/Comune di Reggio Calabria; Acquisizione sanante ex art. 42 bis del dpr n. 327/2001 di terreno occupato per la realizzazione dei lavori di “costruzione della strada Sbarre sup. Ciccarello-Modena di Reggio Calabria” – sezione rc, foglio di mappa 109, particella 1604 della superficie catastale di mq. 950; Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 derivanti da decreto ingiuntivo n. 283/2024 del 07/06/2024 rg n. 910/2024 ricorrente impresa Giunta s.r.l. in liquidazione c/Comune di Reggio Calabria, decreto ingiuntivo n. 949/2024 rg n. 2611/2024 rep. n. 4509/2024 del 29/05/2024 ricorrente sig. Romeo Renato c/Comune di Reggio Calabria, decreto ingiuntivo n. 801/2023 del 31/12/2023 rg 2626/2023 ricorrente sig.ra Neri Anna Patrizia c/Comune di Reggio Calabria; Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 derivanti dalla sentenza Tar Calabria n. 574/2024 (rg 600/2023) ricorrente Giovanni Scordino in proprio e come procuratore di Elena Scordino, Maria Scordino e Giuliana Scordino Comune di Reggio Calabria e dalla sentenza Tar Calabria n. 403/2024 (rg 85/2024) ricorrente Giovanni Aldo Marra c/Comune di Reggio Calabria;

(Errata corrige: “uconuNE DI REGGIO CALABRIA” diventa “Comune di Reggio Calabria”) Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 derivanti dal decreto di liquidazione Corte di Appello del 27/03/2024 a favore del ctu ing. Stefano De Luca in esecuzione sentenza n. 442/2024 (r.g. n.9512017); Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) D.Lgs n. 267/2000 – sentenza n. 642/2023 emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria – rg n. 1499/2022 – causa Caridi Giuseppe c/Comune di Reggio Calabria (fasc. 79193/c); Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 comma i lettera a) D.Lgs n. 267/2000 – sentenza n. 1558/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria – rg n. 1103/2022 – causa Calabra Maceri e Servizi spa c/Comune di Reggio Calabria (fasc. 79193/c); Liquidazione spese di giudizio scaturite dalla sentenza del Tar di Reggio Calabria n. 728/2022 avente ad oggetto “assegnazione spazio sosta gratuito”; Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante da sentenza di condanna n. 327/2024, pronunciata dal Tar Reggio Calabria ad esito giudizio di ottemperanza;

Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio scaturenti da titoli esecutivi notificati nei mesi febbraio/marzo 2024; Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da titoli esecutivi notificati nel mese di maggio 2024; Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da titoli esecutivi notificati da giugno 2024 a settembre 2024; Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da titoli esecutivi notificati nei mesi ottobre/novembre 2024; Fornitura in somma urgenza di protezione civile di bagni chimici in occasione dello sbarco di migranti presso il porto di Reggio Calabria il giorno 8 aprile 2024; Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da titoli esecutivi che vedono l’ente e l’ADER condannati in solido alla refusione delle spese di lite. Rimborso pro-quota parte all’Agenzia delle Entrate Riscossione anticipataria del pagamento; Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da titoli esecutivi notificati nel mese di novembre 2024; Riconoscimento debito fuori bilancio spese atti di precetto e ulteriore somma sentenza n.1328/2023 Tribunale di Reggio Calabria II sez. civile settore lavoro/previdenza; Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera e del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 per acquisizione fornitura manifesti convocazione comizi e convocazione commissione elettorale comunale per elezioni regionali del 11 aprile 2021; Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – sentenza Tribunale civile di Reggio Calabria – sez. volontaria giurisdizione – Tindeci{e Elena Daniela c/ Ministero Interno e Comune di Reggio Calabria (n. r.g. 2634/2022);

Riconoscimento debito fuori bilancio – sentenza Tar di RC 806/2021 per l’ottemperanza del giudicato – sentenza del Tribunale di RC 1384/2019 – eredi Ferlito c/Comune RC; Riconoscimento debito fuori bilancio – sentenza reg. ric, n. 442/2018 – reg. prov. coll. n. 772/2023 T.A.R. – sezione staccata di RC; Riconoscimento debito fuori bilancio – sentenza reg. ric. n. 214/2021 – reg. prov. coll. n. 532/2024 T.A.R. – sezione staccata di RC; Riconoscimento debito fuori bilancio – sentenza reg. ric. n. 304/2021 – reg. prov. coll. n. 189/2022 T.A.R. – sezione staccata di RC; Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera e) T.U.E.L. – parcelle componenti del collegio di difesa – proposta n. 123 del 14.11.2024; Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera e) T.U.E.L.; Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera e) T.U.E.L. – parcelle componenti del collegio di difesa – proposta n. 136 del 03.12.2024; Riconoscimento debiti fuori bilancio sentenza Tar sez. staccata di Reggio Calabria n°747/2023; Riconoscimento debito fuori bilancio ordinanza proc. n. 3304/2011 r.g. Tribunale civile di Reggio Calabria – causa Livia Ferrato distrattario avv. Francesco Nucara – spese di lite; Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 1413/2024 Tribunale di Reggio Calabria – causa Levante Spv srl;