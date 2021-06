Reggio, nuova seduta del Consiglio Metropolitano: l'ordine del giorno

I punti all'ordine del giorno del consiglio metropolitano convocato in sessione straordinaria e urgente

È convocata per domani, mercoledì 30 giugno, in sessione straordinaria e urgente, la seduta del Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Consiglio Metropolitano straordinario: l'ordine del giorno

L'Assemblea di Palazzo "Corrado Alvaro" si riunirà per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Strategia Nazionale per lo Sviluppo delle Aree Interne del Paese (SNAI);

Approvazione schema dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) Area Interna "Grecanica".

La seduta del Consiglio metropolitano, che si terrà in presenza presso l'aula consiliare "Leonida Repaci" di Palazzo "Corrado Alvaro", avrà inizio alle ore 15.30. In caso di mancanza del numero legale si procederà in seconda convocazione alle ore 16.30.