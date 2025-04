‘Più Europa’ si consolida a Reggio: nasce il Coordinamento Cittadino

A Reggio Calabria, si è costituito ufficialmente il Coordinamento Cittadino di Più Europa, in un’assemblea molto partecipata che ha visto la presenza attiva di iscritti e simpatizzanti. Dopo un ampio e proficuo confronto politico, l’assemblea ha eletto all’unanimità il dott. Antonino Santisi quale coordinatore cittadino e la prof.ssa Giuseppa Iannì nel ruolo di tesoriera.

La nascita del coordinamento rappresenta un passo fondamentale per consolidare la presenza di Più Europa sul territorio reggino, in una fase politica in cui la voce dei riformisti, dei liberali, degli europeisti e dei garantisti è più che mai necessaria.

“La nostra è una sfida ambiziosa – ha dichiarato il neoeletto coordinatore Antonino Santisi – vogliamo portare nel dibattito politico cittadino le istanze di un’Europa più forte, di uno Stato più giusto, di istituzioni trasparenti e vicine ai cittadini. Reggio Calabria ha bisogno di un’alternativa credibile, competente, radicalmente democratica: Più Europa è pronta a fare la sua parte”.

Dello stesso avviso, la neoeletta tesoriera Giuseppa Iannì:

Leggi anche

“È necessario favorire politiche pubbliche tese al miglioramento dei servizi ai cittadini attraverso un confronto diretto con i territori. Siamo pronti a collaborare per lo sviluppo della città, offrendo un contributo di esperienze e competenze che speriamo possa risultare prezioso. La politica non è urla o tifo da stadio come purtroppo, ahinoi, qualcuno la intende e interpreta ma ragionamento, condivisione, confronto, dibattito. Lo dobbiamo ai giovani ed a quanti, disillusi, credono che non abbia più senso spendersi.”

I rappresentanti cittadini di Più Europa concludono così:

“Intendiamo rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente Nazionale di Più Europa, Matteo Hallissey, politico emergente che sa essere da stimolo per quanti, in tutta Italia, credono in un’Europa dei diritti e delle opportunità e al nostro Segretario Nazionale, On. Riccardo Magi, portavoce istituzionale e interprete dei valori europeisti e liberali del nostro partito. La presenza, in occasione della prima assemblea, di Arcangelo Macedonio, Responsabile Nazionale Gruppi Territoriali, e di Fabio Signoretta, Sindaco e membro della Direzione Nazionale di Più Europa, ha impreziosito il dibattito. E’ con loro, e con i tanti attivisti e le tante attiviste, che vogliamo costruire un Paese più equo, che offre opportunità e che si fa carico di battersi per i diritti”.

Il coordinamento cittadino si pone l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per chi crede in un Sud moderno, in un Mezzogiorno che non si rassegna all’assistenzialismo e al clientelismo, ma rivendica diritti, sviluppo e legalità.

Nell’Italia dei populismi e dei sovranismi, a Reggio Calabria nasce oggi un presidio politico di libertà, europeismo e responsabilità.