‘I Forti di Autunno’: le iniziative culturali per i forti di Reggio e Messina

Autunno di eventi per i Forti dello Stretto: Reggio e Messina uniscono le forze per la valorizzazione del patrimonio storico

L’Assessorato al Turismo e alla Valorizzazione del Patrimonio Fortificato del Comune di Messina ha promosso la ripresa delle attività del Coordinamento dei Forti dello Stretto. Questo gruppo di lavoro mira a valorizzare congiuntamente i forti storici presenti sulle due sponde dello Stretto di Messina, con la partecipazione delle Associazioni e degli Enti locali coinvolti nella gestione di queste fortificazioni tardo ottocentesche. L’incontro di settembre 2024 ha segnato la ripresa del percorso avviato nel 2019 con la firma della “Carta di Corfù” per la salvaguardia delle fortificazioni del Mediterraneo, interrotto a causa della pandemia.

Una rete di fortificazioni tra Reggio Calabria e Messina

Il progetto coinvolge fortificazioni come il Forte Gullì di Ecolandia, i Forti Siacci e Poggio Pignatelli a Campo Calabro, e i Forti Pentimele di Reggio Calabria. Sulla sponda siciliana, i principali partecipanti includono il Forte S. Jachiddu (Parco Ecologico), il Forte Cavalli (Museo Storico della Fortificazione Permanente), e altre strutture che ospitano attività culturali e sociali, come il Forte Serra La Croce.

Programmazione culturale e turistica: “I Forti di Autunno”

Tra le iniziative congiunte, è stata avviata la rassegna “I Forti di Autunno”, che proseguirà per tutto l’autunno su entrambe le sponde dello Stretto. A Reggio Calabria, il Forte Gullì e i Forti Siacci e Pignatelli a Campo Calabro resteranno aperti tutte le domeniche di novembre. Il 3 novembre, al Parco Ecolandia, è prevista una visita guidata sulla storia dei forti, seguita da uno spettacolo di musica tradizionale curato dall’artista Valentino Santagati.

Prospettive future: la Comunità Patrimoniale “FARO per i Forti sullo Stretto”

Il 5 novembre 2024 è in programma un incontro presso l’Assessorato del Comune di Messina per discutere la creazione della Comunità Patrimoniale “FARO per i Forti sullo Stretto”. L’incontro coinvolgerà il Centro Studi MedFort e mira a stabilire linee guida per valorizzare il “sistema fortificato dello Stretto” come elemento di rigenerazione territoriale. La rete intende rafforzare la collaborazione tra le fortificazioni per preservare e trasmettere il valore storico, urbano e sociale di questi luoghi alle future generazioni.