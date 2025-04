Redel Viola, Dell’Anna: ‘Contro Brindisi gara perfetta, ora testa a Bari’

Dopo la netta vittoria contro Brindisi, Lorenzo Dell’Anna non nasconde la sua soddisfazione.

“È stata una partita controllata fin da subito, completamente diversa rispetto alla gara di andata – racconta l’ala piccola della Redel Reggio Calabria –. Abbiamo trovato più fluidità in attacco, con passaggi migliori e una maggiore presenza sotto canestro, cosa che in altre partite ci era mancata. Siamo riusciti a dominare l’avversario, e il risultato è stato chiaro.”

Stamatis?

“Lo stiamo vedendo molto bene – conferma Dell’Anna –. Sta diventando una parte fondamentale della squadra. Serviva tempo per ambientarsi, perché arrivava da un campionato diverso come quello greco, ma ora sta dando il meglio e siamo pronti per il finale del campionato”.