Coppa Italia, la Bic Reggio vuole vincere tutto. Parola di Ivan Messina

La compagine reggina per la prima volta alla Final Four

Ivan Messina, atleta della Farmacia Pellicanò Reggio Bic, commenta con entusiasmo la vittoria contro Bergamo che ha regalato alla squadra la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia.

“Sapevamo che era una partita fondamentale“, ha dichiarato Messina a fine gara. “Dopo la sconfitta di Treviso, abbiamo vinto due scontri di cui uno diretto, importantissimi, prima contro Firenze e poi contro Bergamo. Eravamo consapevoli che il nostro destino era nelle nostre mani“.

La Reggio Bic ha mostrato un avvio un pò contratto, per poi prendere il controllo del match e dominare l’avversario. “È stata una gara difficile“, ha ammesso Messina. “Ma siamo stati bravi a rimanere concentrati e a imporre il nostro gioco“.

La qualificazione alla Coppa Italia rappresenta un traguardo storico per la Reggio Bic. “È una cosa importante per noi. Significa che siamo ancora in corsa per tutte e tre le competizioni. Non ci aspettiamo nulla di diverso da quello che già è stato. Continueremo a lavorare sodo e a dare il massimo in ogni partita“.

Messina guarda già alle prossime sfide: “Andremo a Padova per vincere e poi avremo la prima di ritorno in casa contro Cantù. Vogliamo provare a vincere tutto”.

L’entusiasmo di Messina è contagioso e riflette lo spirito di una squadra che non vuole porsi limiti. La Reggio Bic è pronta a giocarsi le sue carte in Coppa Italia e a continuare a stupire in campionato.