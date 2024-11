Coppa Italia, il Bocale batte il Reggio Mediterranea 1-0

Segnali di risveglio in casa Bocale. Dopo l’opaca prestazione fornita contro il Villa San Giuseppe, la squadra allenata dal tecnico Lo Gatto, nella seconda giornata del primo turno di Coppa Italia, supera il Reggio Mediterranea con il minimo scarto.A decidere la sfida ci pensa Moreno che direttamente da calcio di punizione beffa l’estremo difensore Falcone non esente da colpe. Come successo nella prima gara, un Bocale in grado di creare parecchio, ma di concretizzare poco.Reggio Mediterranea dai due volti: prestazione incolore nella prima frazione, completamente un’altra squadra nella ripresa, capace di impensierire Leonardi in ben tre occasioni, Sapone il più pericoloso degli ospiti. Al 90’ acuto di Marino che colpisce il palo esterno direttamente su calcio di punizione.Bocale che potrebbe raddoppiare nei minuti grazie ad un tiro dai 35 metri di Moreno che s’infrange sulla traversa. Se la stoccata del centrocampista honduregno fosse entrata, avrebbe trovato il “gol della domenica”.Nonostante le tante assenze in casa biancorossa, la gara odierna fa ben sperare per l’inizio del campionato previsto per domenica 14 settembre.BOCALE – REGGIO MEDITERRANEA 1-0 BOCALE: Leonardi, Erbetta, Dieni, Pannuti (56′ Scilipoti), Audino, Bianchi, Catanzaro, Moreno, Quattrone, Saviano (85′ Meta), Astuto (90′ Ambrogio) All. Lo GattoREGGIO MEDITERRANEA: Falcone, Mallone (57′ Manganaro), Martino, Sapone, Foti, Di Giacomantonio, Pangallo (70′ Centofanti), Dascola (49′ Ventura), Marino, Candido, Vigoroso All. RotondoMarcatori: 80’ Moreno Arbitro: Rispoli (Locri) Assistenti: Nagib e Fiorenza (Locri)Ammoniti: Martino, Sapone, Moreno,Recupero: pt 1′, st 3