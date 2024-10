Coppa Italia: posticipata Salernitana -Reggina. Si gioca all’Arechi e diretta tv

Per consentire lo svolgimento del match, verranno interrotti i lavori allo stadio

Da qualche ora è diventata ufficiale, con l’esclusione del Chievo, la gara di Coppa Italia tra la Salernitana e la Reggina. In un primo momento si era parlato di indisponibilità dell’Arechi per interventi che si stanno facendo all’impianto, gli stessi verranno sospesi per consentire lo svolgimento del match.

Inoltre, per avere la possibilità di poterlo trasmettere in diretta tv, canale 20 di Mediaset, l’incontro è stato posticipato a lunedi 16 agosto alle ore 20.45.