Reggina: Pergolizzi sulla partita, poi su Porcino, Malara e Laaribi

Prosegue il suo cammino in Coppa Italia la Reggina dopo aver battuto al Granillo l’Acireale. Pergolizzi ha dato spazio ai tanti calciatori che poco si sono visti in questa prima parte di stagione nel contesto di una gara non particolarmente esaltante sul piano dello spettacolo.

Vantaggio dell’Acireale con l’ex Kremenovic, poi Porcino e Barranco ribaltano il punteggio. Ai microfoni di radio Febea il tecnico Pergolizzi: “Mi interessava intanto dare minutaggio a qualche mio giocatore e vedere la mentalità nel contesto di una partita di Coppa Italia. L’atteggiamento è stato giusto, non c’è stata una grande intensità, però voglio esaltare questo grande gruppo. Sono certo e non ho dubbi che posso contare su tutti, ma la mia preoccupazione è quella di portarli tutti nella migliore condizione fisica. Malara ha fatto una buona partita, lo scorso anno era titolare nella Vibonese, sappiamo chi è, ma in quel ruolo Cham sta facendo bene. Se quest’ultimo dovesse avere un calo, toccherà a Malara.

Con il 4-3-3 se i due esterni stanno larghi e i centrocampisti non si inseriscono, la punta rimane isolata, dobbiamo riuscire a migliorare sotto questo aspetto. Porcino? Ragazzo eccezionale e grande giocatore, anche se ho detto che dentro il campo li voglio meno bravi e più fastidiosi. Laaribi? in quel settore siamo tanti, sta trovando poco spazio ma al ragazzo non posso dire nulla.

Con il Sambiase serve una partita vera, è un’ottima squadra e noi dobbiamo fare una grande partita. Lazar? Non è una cosa imminente”.