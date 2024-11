Coppa Italia, Reggina-Acireale: come e dove vedere la partita

Si torna in campo, questa volta non per il campionato ma per il turno di Coppa Italia con Reggina e Acireale che si ritrovano nuovamente di fronte a distanza di qualche settimana. Appuntamento fissato per mercoledi 6 novembre alle ore 14.30. E’ facile ipotizzare che per l’occasione i due allenatori daranno spazio a coloro che si sono visti meno in questa prima parte di stagione, in modo particolare Pergolizzi che ha ben 29 calciatori in organico.

Leggi anche

Come e dove vedere la partita

“Collegati sulla piattaforma playreggina1914.it, registrati e acquista la gara di coppa Italia con l’Acireale al costo di € 5”.