Coppa Italia – Reggina-Vicenza verso il rinvio. Accordo per giorno ed orario

Sembrava assurda e paradossale la motivazione per la quale la gara di Coppa Italia tra Reggina e Vicenza rischiava di essere rimandata. Mancanza di voli per Reggio Calabria che possano consentire alla compagine vicentina di poter raggiungere la città dello stretto. Con il trascorrere delle ore ha preso sempre più consistenza l’idea del rinvio, tanto da portare le due società ad un accordo che dovrebbe far scendere in campo Reggina e Vicenza martedi 6 agosto alle ore 20,30. Si attende solo l’ufficialità.

Leggi anche