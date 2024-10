Reggina, grande attesa per la presentazione del 9 agosto

Il 9 agosto in Piazza Duomo la presentazione della Reggina. Con ogni probabilità, saranno due le squadre svelate ai tifosi...scopri di più

Il mercato della Reggina prosegue, tra possibili acquisti e trattative che proseguono anche in uscita. La curiosità aumenta giorno dopo giorno, la rosa a disposizione di Toscano va delineandosi anche se ancora manca qualche pedina.

Sarà invece un gruppo prevedibilmente al completo quello che si paleserà ai tifosi in Piazza Duomo il 9 agosto, giorno della presentazione ufficiale. Conoscendo l’entusiasmo e la voglia di fare del presidente Gallo, sarà una serata ricca di contenuti ed entusiasmo.

Pochi giorni dopo l’impegno al Granillo contro il Vicenza in Coppa Italia, squadra e staff tecnico verranno presentati alla città. Probabile siano due le ‘squadre’ illustrate quel giorno. Oltre ai calciatori, come da norma, ci dovrebbe essere spazio anche per lo staff del nuovo progetto tematico sul web della società amaranto.

I giornalisti Maurizio Insardà, Michele Favano, Paolo Ficara, Paolo Amodeo e Franco Polimeni infatti formeranno la squadra di professionisti che si occuperà del canale tematico dedicato alla Reggina.