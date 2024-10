Reggina: pronte tre operazioni in uscita, per le altre invece…

Ha lavorato una intera settimana dedicandosi soprattutto al mercato in uscita. La famosa fase B così definita dal DS Taibi, con riferimento a tutte quelle operazioni che la Reggina ha necessità di fare, per poter poi sferrare gli ultimi colpi in entrata.

Pensare che la situazione riguardante Baclet si possa concludere in breve tempo è sbagliato. E’ importante saper aspettare, avere pazienza ed entrare nelle giuste combinazioni, come quella ipotizzata qualche giorno addietro nello scambio con Sarao della Virtus Francavilla ma per il momento senza approfondimenti seri, concreti. De Falco potrebbe essere invece il primo dei big ad essere sistemato, mentre in dirittura d’arrivo ci sono tre movimenti in uscita.

Petermann ad un passo dalla Vibonese, l’ufficializzazione a brevissimo, poi c’è l’accordo totale tra i giocatori, la Reggina ed il Bisceglie per il trasferimento di Mastrippolito ed Ungaro alla squadra pugliese.

