Reggina-abbonamenti: ultimo dato aggiornato. Frenata di entusiasmo o attesa?

Oggi ultimo giorno per esercitare il diritto di prelazione. Da lunedi il via ai nuovi abbonati

“Ricordiamo che fino ad oggi 27 luglio e in attesa dell’approvazione del progetto relativo il cambio dei seggiolini in tribuna Est cosi come previsto dalla normativa della Lega, sarà possibile rinnovare la propria tessera solo in Curva Sud e Tribuna Ovest. Per la Tribuna Est, le modalità saranno rese note nei prossimi giorni.

GIORNI E ORARI DI ATTIVITA’ DELLA BIGLIETTERIA UFFICIALE DEL CLUB

Il 27 luglio, ultimo giorno per la prelazione “vecchi abbonati”, di seguito gli orari: dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 21.

I nuovi abbonati potranno sottoscrivere la tessera a partire dal pomeriggio del 29 luglio.

Dal 30 in poi questi gli orari in cui presso la biglietteria si potrà sottoscrivere il nuovo abbonamento: dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 21.

Alle ore 21 del 26 luglio, quinto giorno di vendita, sono state rinnovate 1081 tessere“.

Rispetto ai primi due giorni la media quotidiana degli abbonamenti rinnovati è scesa di più di un centinaio. Con questi numeri oggi si potrebbe chiudere a circa 1300, ai quali ci sarebbero da aggiungere i circa 900 ancora congelati della Gradinata. Ponendo la migliore delle ipotesi con il rinnovo totale della Tribuna Est si arriverebbe a circa 2200, comunque numero inferiore ai 2904 della passata stagione dopo l’arrivo del presidente Gallo.

Il dato sarebbe comunque relativo, perchè vanno tenuti in conto coloro che avrebbero intenzione di cambiare posto e quelli cosiddetti “nuovi abbonati”.

