Mercato Reggina, spunta un nome nuovo per la fascia destra

Mercato della Reggina in fermento. Il d.s. Taibi, ai nostri microfoni, ha fatto il punto della situazione reparto per reparto, anticipando come per il difensore Loiacono sia ormai fatta.

LEGGI ANCHE

Lo stesso Taibi ha ammesso come su entrambe le corsie laterali manchi ancora qualcosa. Per la fascia destra, secondo quanto riportato da Tuttoc.com, Ferdinando Vitofrancesco sarebbe un obiettivo della Reggina.

Si tratta di un esterno classe ’88, scuola Milan, dal curriculum importante. Ha vestito infatti le maglie di Cremomese, Cittadella, Perugia e Lecce. Nell’ultima stagione, dopo essersi svincolato, è sceso per la prima volta in carriera in Serie D vestendo la maglia dell’Audace Cerignola.