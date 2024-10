Reggina, il DS Taibi a City Now: tutto il mercato giocatore per giocatore

Nuovo intervento del DS Massimo Taibi a Mercato Amaranto su City Now: “Giuseppe Loiacono è molto vicino ed a breve ci dovremmo vedere per le firme, uso il condizionale perchè nel calcio l’imprevedibilità è dietro l’angolo. Scambio Baclet-Sarao ne abbiamo parlato nei giorni scorsi ma non c’è stato seguito per il momento.

Bellomo è un giocatore importantissimo per la Reggina e da qui non si muove, si sta allenando in maniera incredibile, poi non possiamo sapere come si svilupperanno le vicende di mercato. Stiamo valutando una serie di giocatori importanti, Sarao ha fatto 12 a Francavilla e secondo noi potrebbe farne di più alla Reggina, ma non sarà semplice arrivarci.

Mai contattati Castaldo e Vantaggiato, Ceravolo ha costi elevati, Saraniti non è un profilo che ci interessa. Donnarumma è una trattativa che si è fermata perchè il Monopoli non lo vuole più cedere, per Liotti stesso discorso secondo me resterà a Pisa, Porcino inavvicinabile. Confermo invece che cerchiamo assolutamente un esterno sinistro. Strambelli è un grande professionista e di qualità ma nell’idea tattica del nostro mister sarebbe sacrificato, lui vuole interni di centrocampo di gamba ed io condivido questa idea. Lui è più un esterno, una mezza punta, lo scorso anno ha fatto la mezz’ala per necessità.

Se prendiamo Loiacono dovremmo essere a posto così, qualora Redolfi come pare ci chieda di cambiare aria allora vedremo. Per il play il mister ha chiesto espressamente De Rose, ma in quel ruolo secondo le sue idee diversi giocatori si possono adattare. Ganz c’era la possibilità di prenderlo ma il mister ha chiesto un attaccante più strutturato., Bocalon è difficile da arrivarci ma nel mercato mai dire mai”.

