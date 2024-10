Reggina, Toscano: ‘Campionato di fuoco, tante piazze importanti’

“Prima o dopo dobbiamo incontrarle tutte”. Cosi il tecnico Domenico Toscano dopo l’uscita dei calendari del girone C stagione 2019/20. “E’ un campionato di fuoco, ci sono piazze importanti come la Reggina – continua il trainer amaranto – e organici costruiti per tentare il salto di categoria. La cosa più importante è arrivare nel modo giusto ad inizio campionato avendo cosi più possibilità di fare un risultato positivo a prescindere dall’avversario”.