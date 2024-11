Reggio, 10 anni di Corde Libere. Falcomatà: ‘Un orgoglio. Comune e Metro City al vostro fianco’

Il gruppo “Corde Libere”, diretto dal maestro Alessandro Calcaramo, ha celebrato il suo decimo anniversario con un concerto speciale presso l’auditorium “Zanotti Bianco”. L’evento ha ripercorso i momenti più significativi della tradizione musicale del gruppo, alla presenza delle istituzioni cittadine, tra cui il sindaco Giuseppe Falcomatà, il vicesindaco del Comune Paolo Brunetti, il vicesindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace, il consigliere metropolitano delegato alla cultura Filippo Quartuccio e il consigliere comunale Giovanni Latella.

Durante il suo intervento, il sindaco Falcomatà ha elogiato il maestro Calcaramo e i ragazzi di “Corde Libere”:

Il sindaco ha inoltre sottolineato il valore educativo e culturale dell’esperienza musicale all’interno dell’associazione:

«Anche solo camminare insieme con l’associazione in un piccolo tratto – ha proseguito Falcomatà – se non diventeranno musicisti di professione, potranno comunque crescere da un punto di vista culturale, educativo e, soprattutto, valoriale. Capiranno che esiste un’alternativa, che c’è sempre la possibilità di una scelta e che non esistono uniche scelte o destini già scritti per noi da qualcun altro.»