Corigliano, la Fidelitas dona un abete al centro storico

Bellissimo gesto di civiltà è stato compiuto dall’associazione Fidelitas – associazione socio culturale di promozione sociale territoriale nonchè di volontariato – presieduta dall’avvocato Giuseppe Vena e coadiuvato da numerosissimi soci iscritti, in favore del Centro Storico e dei cittadini del Comune di Corigliano Rossano, area urbana ex Corigliano.

Nel corso dell’evento della domenica ecologica – organizzato dal Comitato di Quartiere denominato “Acquedotto”, presieduto dall’avvocato Marcella Camodeca – , ossia la giornata di sensibilizzazione della cittadinanza riguardo il corretto smaltimento dei rifiuti, ove è stato allestito anche un infopoint gazebo, sviluppato giochi per i bambini e la distribuzione di vari gadgets ai presenti, si è proceduto anche alla piantumazione di numero tre alberi in favore della cittadinanza.

Due alberi sono stati donati dal Comitato di Quartiere denominato “Acquedotto”, che sono stati dislocati in punti diversi, mentre l’associazione Fidelitas, ha omaggiato il quartiere Acquedotto di un albero di grandi dimensioni, un abete.

L’avvocato Giuseppe Vena – che ha ringraziato il presidente ed i soci del comitato Acquedotto per la calorosa accoglienza nonchè la cittadinanza presente all’evento – ha sostenuto che l’associazione Fidelitas si impegnerà molto, per come già sta facendo da tempo, concretamente per la valorizzazione e l’abbellimento del Centro Storico della Città unica; l’albero donato dalla Fidelitas verrà ad essere utilizzato nel corso degli anni quale albero di Natale in favore della cittadinanza così facendo, di fatto il Centro Storico avrà il suo bell’albero natalizio per tutte le festività.