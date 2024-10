Coronavirus, bollettino 14 marzo: 60 casi in Calabria

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 21.157 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (3.497 in più rispetto a ieri). Di queste, sono decedute 1.441 (+175) e sono guarite 1.966 (+527); i pazienti in terapia intensiva sono 1.518 (+190). Attualmente i soggetti positivi sono 17.750 (il conto sale a 21.157 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti).

ELENCO PER REGIONE

Ecco il numero dei contagiati (totali) nelle singole regioni:

Lombardia 11685 (+1865)

Emilia Romagna 2644 (+381)

Veneto 1937 (+342)

Piemonte 873 (+33)

Marche 899 (+174)

Liguria 463 (+118)

Campania 272 (+52)

Toscana 630 (+160)

Sicilia 156 (+26)

Lazio 357 (+80)

Friuli-Venezia Giulia 301 (+44)

Abruzzo 112 (+23)

Puglia 166 (+37)

Umbria 107 (+31)

Bolzano 173 (+48)

Calabria 60 (+22)

Sardegna 47 (+4)

Valle d’Aosta 42 (+14)

Trento 206 (+43)

Molise 17 (-)

Basilicata 10 (-)

CALABRIA

In Calabria i pazienti risultati positivi al test del Covid-19 sono 60, di cui 1 guarito:

22 sono ricoverati con sintomi;

4 in terapia intensiva;

33 in isolamento domiciliare.

I pazienti attualmente positivi sono 59.