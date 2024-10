Coronavirus, il bollettino dallo Spallanzani

Il Giovane italiano rientrato dalla città di Wuhan il 15 febbraio ha lasciato stamani il nostro Istituto insieme ai suoi genitori. La comunità clinica e scientifica dello Spallanzani e la Direzione dell’Ospedale hanno salutato il ragazzo augurandogli ogni felicità.

Nella giornata del 27 è giunta spontaneamente, presso il nostro Istituto, una giovane donna, residente a Fiumicino, con lieve sintomatologia e link epidemiologico, in quanto ha soggiornato in Lombardia, in particolare in provincia di Bergamo.

La donna è risultata positiva al test, che è stato confermato anche dall’Istituto Superiore di Sanità.

In via prudenziale, lo Spallanzani ha provveduto, ieri in tarda serata, a ricoverare l’intero nucleo familiare. Ad oggi i primi test effettuati risultano positivi per il marito della donna ed uno dei due figli. Nelle prossime ore si effettueranno i test di

eventuale conferma.

Tutti gli altri test effettuati finora per altri pazienti sono risultati negativi. Sono stati valutati, ad oggi, presso la nostra accettazione 193 pazienti. Di questi, 165, risultati negativi al test, sono stati dimessi.

Ventotto sono i pazienti tutt’ora ricoverati.

Si rimane in attesa del risultato del secondo tampone da Roma sul primo caso in Calabria (67enne di Cetraro), risultato positivo al Coronavirus ufficializzato nella serata di ieri dal Ministero della Salute, dopo il primo tampone fatto a Cosenza.

