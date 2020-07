Coronavirus a Bova, il sindaco Casile: 'Nessun caso accertato'

L'incubo Coronavirus fa paura anche in altri Comuni della Jonica che non siano Roccella dove, la scorsa settimana, erano arrivati 70 migranti di cui 26 risultati positivi.

Questa volta, la preoccupazione arriva da Bova, a dissipare ogni dubbio su possibili nuovi contagi è il sindaco Santo Casile in una nota stampa.

"Care Cittadine, Cari Cittadini,

Abbiamo gestito sin da subito l'emergenza sanitaria perché è dovere di un sindaco

informare i propri cittadini.

Fortunatamente ad oggi non si registrano casi di Coronavirus nel nostro paese. Abbiamo

atteso con ansia il dato che mi è stato comunicato dal Dipartimento di Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.P. di Reggio Calabria, ma è necessario tenere alta l'attenzione e pertanto applicheremo tutte le diposizioni al fine di prevenire situazioni di pericolo e arginare il fenomeno.

Ora, con rinnovato slancio, ci impegniamo affinché il paese continui a mantenere la

normalità fatta di regole nuove che fondano il primo emendamento sul rispetto dell'altro.

In fondo basta applicare questa buona norma dì comportamento per ridurre i rischi:

distanza equivale a rispetto; mascherina equivale a rispetto; igiene delle mani equivale a rispetto".

Il dott. Santo Casile prosegue:

"Come Sindaco desidero esprimere delle rassicurazioni, delle raccomandadoni. In questi ultimi giomi ho evitato inutili protagonismi che travalicano le mie competenze perché in questo momento l'unica cosa importante è eseguire in maniera diligente e omogenea quanto ci viene indicato dai Decreti del Presidente del Consiglio del Ministri e dalle ordinanze del Presidente della Regione Calabria. Oltre che attuare scelte di buon senso laddove siano nostre competenze come Comune.

Vi chiedo quindi di avere fiducia delle istituzioni, dei medici, degli sciendati e delle forze dell'ordine e vi assicuro che da quello che ho potuto constatare personalmente ogni sforzo viene in queste ore profuso per assumere tutte le scelte utili a garantire la salute pubblica.

Ricordiamoci che il primo scudo conto il virus è il senso civico di ciascuno di noi. Poche

precauzioni che però se messe in campo da tutti possono fare la differenza. Impegniamoci

quindi a mostrare ancora una volta quanto sappia essere forte e coesa la comunità bovese

anche e soprattutto nelle situazioni difficili.

Chiedo a ciascuno dl voi dl coinvolgere familiari, amici e conoscenti sulla spiegazione e il rispetto dl queste procedure. Il vostro aiuto è molto importante.

Ricordo per chi ritorna a Bova proveniente da altre regioni di registrarsi sul sito della Regione Calabria prima di partire, e di comunicare al comune il suo arrivo, sarà cura del Dlpatimento di Prevenzione dell'ASP di Reggio Calabria sottoporre la persona a tampone rino/farìngeo.

Un caro saluto a tutti, non facciamoci spaventare ma collaboriamo insieme con fiducia".

Il Sindaco Dott. Santo Casile