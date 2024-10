Coronavirus, auto isolamento per il sindaco di Cosenza. Occhiuto: ‘Restiamo a casa’

A scriverlo è il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, in un post sulla pagina Facebook.

C’è chi può da casa continuare a lavorare con gli strumenti che oggi abbiamo a disposizione e chi può prendersi qualche giorno di riposo. Chi ha un’attività d’impresa potrebbe approfittare, se possibile, per anticipare un po’ di ferie (forzate). Chi è tornato da fuori rimanga a casa per senso di responsabilità nei confronti dei nonni.

Il primo cittadino della provincia calabrese prosegue:

“Dobbiamo fare in modo di evitare un incremento esponenziale dei contagi perché il rischio è quello di mandare in blocco i nostri ospedali non assicurando poi un’assistenza sanitaria adeguata per tutti gli ammalati”.

Insieme al monito per i suoi cittadini, Occhiuto comunica la sua scelta:

“Considerato che anch’io per ragioni istituzionali e di lavoro nel mese scorso e nelle settimane precedenti all’emanazione dei DPCM nazionali e dell’attuale ordinanza regionale della governatrice, ho viaggiato su treni e incontrato tante persone, ho deciso -pur non avendo alcuna sintomatologia- per prudenza e nel rispetto della comunità che amministro, di mettermi intanto in auto isolamento almeno per questa settimana.

Continuerò a lavorare allo stesso modo e ad assistere la comunità da casa con le modalità operative che oggi abbiamo a disposizione. Un abbraccione a tutti”.