Coronavirus, aggiornamenti sul caso di Cetraro. Il sindaco: ‘Paziente in buone condizioni’

Il sindaco di Cetraro, unico Comune della Calabria in cui al momento è presente il Coronavirus, torna a rassicurare i suoi cittadini e tutta la regione con un nuovo post sulla sua pagina Facebook. Il costante aggiornamento previene l’allarmismo che potrebbe nascere in questi casi ed anche la diffusione di false notizie.

Sul profilo di Angelo Aita è possibile infatti visualizzare il bollettino ufficiale che il sindaco stesso ha richiesto all’unità di crisi costituitasi presso la Protezione Civile regionale. e che ogni giorno comunicherà alla cittadinanza l’evolversi della situazione.

“Il 2 marzo 2020 alle ore 19,45 si comunica che il Sig……. è in condizioni di salute buone. Non presenta rialzo termico e vi è assenza di sintomi respiratori. Lo stesso dicasi per i contatti sottoposti a sorveglianza sanitaria. Il Dipartimento di Prevenzione”.