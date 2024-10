Coronavirus, De Luca: ‘Bloccherò personalmente lo sbarco indiscriminato’ – VIDEO

Il primo cittadino di Messina Cateno De Luca non ci sta e commenta in modo tutt’altro che sereno la situazione sullo Stretto legata alla mobilità.

E ancora.

“Sto preparando diffida nei confronti del governo nazionale e dei Prefetti di Messina e Reggio Calabria con ordinanza sindacale che vieta l’attraversamento se non per i pendolari dello stretto e per i tir trasporto merci. Stasera mi metterò personalmente a bloccare lo sbarco indiscriminato e attendo che qualcuno si faccia avanti per arrestarmi (e sarebbe la terza volta!)”.