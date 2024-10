Coronavirus, diffusa falsa ordinanza. Santelli: ‘ Non creiamo confusione, piuttosto aiutiamoci’

Il presidente della Regione Calabria Jole Santelli mette in guardia tutti coloro che si sono imbattuti in queste ore nella falsa ordinanza che gira in rete.

“In questi momenti delicati di gestione di un’importante emergenza, c’è qualcuno che si diverte a modificare l’ordinanza che ho emesso questa mattina. È un atto di grave irresponsabilità – scrive la Santelli – Non è vero che ho disposto la proroga della chiusura di scuole e università, non è vero che dovranno chiudere gli esercizi commerciali.

A questo link (https://bit.ly/2VXlRg6) al sito istituzionale della Regione Calabria trovate l’ordinanza ufficiale.

Non creiamo confusione, piuttosto aiutiamoci”.