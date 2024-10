Coronavirus e ripartenza, da Potere al popolo sette proposte per la sanità reggina

“La Calabria ha avuto del tempo prezioso a sua disposizione, nella diffusione del contagio, che avrebbe dovuto essere usato per ribaltare le logiche che hanno portato al collasso la sanità nel territorio. Prevedibilmente, però, non ci si può attendere da una caffettiera il rombo di una Ducati. Tuttavia, non vogliamo limitarci alle critiche sterili: abbiamo sette proposte per la fase di emergenza e per quella successiva”.

In questa fase di pre ricostruzione che annuncia la fine del lockdown, anche Potere al popolo decide di scendere in campo, offrendo la propria ricetta per il rilancio della sanità regionale. Sette proposte che potrebbero servire a far tornare “normale” un comparto per cui la “normalità” è stata sempre l’emergenza.

“Innanzitutto, serve un piano di assunzioni a tempo indeterminato, perché è a dir poco vergognoso che in una regione in cui mancano – nell’ordinario – 1000 medici e 4000 operatori sanitari, rispetto al fabbisogno, si intenda affrontare la pandemia offrendo a poche centinaia di figure sanitarie contratti precari di 6 mesi! È questo un trattamento da ‘eroi’, o non piuttosto da carne da macello da rigettare nella pattumiera della disoccupazione (o dell’emigrazione) alla fine dell’emergenza? Servono contratti stabili, attingendo da graduatorie e specialisti ambulatoriali, sia per il presente che per il futuro. Non chiamateli eroi, se poi li abbandonate!”

“Prevenire con le cure domiciliari è meglio che curare in ospedale: a poco serve allestire milioni di posti letto in terapia intensiva, se non si tutela adeguatamente, con tamponi diffusi e prime cure, la popolazione calabrese e reggina: è un servizio fondamentale attuabile tramite i medici di base e gli specializzandi, sia per monitorare le forme più lievi di Covid e prevenire l’acutizzazione, sia per chi soffre di altre patologie. Nessuno dev’essere lasciato solo!”