Coronavirus, l’elenco dei centri di analisi in Calabria

Cresce il numero dei casi di Coronavirus in Italia. Con l’aumento dei contagi cresce anche la paura fra la popolazione di poter contrarre, più facilmente, il virus. In questo momento di emergenza è però importante non lasciarsi prendere dal panico, l’Organizzazione mondiale della sanità infatti avverte: “Dobbiamo concentrarci sul contenimento e prepararci a una potenziale pandemia” mentre auspica “misure cautelative, ma non di paura”.

Per questo motivo il Ministero della Salute ha creato un elenco regionale dei laboratori in cui è possibile effettuare il test per il Covid-19. I centri di analisi, che possono effettuare la diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori secondo protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 indicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono circa 30 in Italia e 3 in Calabria.

ELENCO CENTRI ANALISI CALABRIA

REGGIO CALABRIA

Microbiologia e Virologia Grande Ospedale Metropolitano BMM, via Giuseppe Melacrino n. 21, 89100 Reggio Calabria. Tel. 0965.397111

Direttore: dott. Marco Conte – tel. 3351256318.

CATANZARO

Laboratorio Virologia e Microbiologia Azienda Ospedaliera Pugliese – Ciaccio, viale Pio X n°83 – 88100 Catanzaro. Tel. 0961.883202

Direttore: dott. Pasquale Minchella, tel. 3332468490.

COSENZA

U.O.C. Microbiologia e Virologia, Azienda Ospedaliera “Annunziata, Cosenza. Telefono 0984.6811

Direttore: dott.ssa Cristina Giraldi – tel. 3351256318.

L’elenco completo dei laboratori italiani dove è possibile effettuare le analisi

