Coronavirus, Falcomatà: ‘Quello che accade a Bergamo non è un film. Noi non possiamo permettercelo’

Ennesimo messaggio del Primo Cittadino di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, pubblicato sulla propria Pagina Facebook.

“Da stamattina sono in giro per la città le volanti della Polizia Metropolitana che attraverso gli altoparlanti ci invitano a restare a casa. Il messaggio verrà ribadito in diverse lingue. I dati del GOM dicono che i casi positivi sono in crescita, quello che accade a Bergamo ed a Brescia non è un film e noi non possiamo permettercelo. Ma ancora non è chiaro a tutti. Durante i controlli di ieri abbiamo riscontrato troppe persone in giro senza motivo o diversi ragazzi nei rioni a giocare.”