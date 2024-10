Coronavirus, Imbalzano (Lega) campionature di tamponi per ogni quartiere

“Il dossier pronto, risultato da approfondimenti scientifici di riferimento autorevole, indica una via integrativa al vitale approccio di distanziamento e isolamento sociale. Al netto dei pazienti Covid che necessitano di ricovero nei reparti ospedalieri loro dedicati e di attente cure delle quali si occupa la nostra straordinaria classe medica e paramedica, esistono, nella provincia di Reggio Calabria 140 positivi al Covid che mostrano paucisintomatologia: non hanno, quindi, tosse, febbre o altri segni di malessere, ma, ciononostante, non perdono la loro carica di contagiosità. Poiché tanto si gioca sull’indice di contagiosità o indice di riproduzione, che le statistiche indicano nella media 1,4-3,9, (numero che indica il moltiplicarsi del virus per contagiato), lo stesso deve tendere allo zero dove e come si può. Dunque l’attenzione deve essere focalizzata su pazienti positivi in isolamento domestico impossibilitati a mantenere distanze effettive da conviventi e su tutti i positivi che non hanno sintomi, oltre che sulle persone uscite dal percorso ospedaliero, ma non ancora approdati alla negativizzazione e quindi alla guarigione virale”.