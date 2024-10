Coronavirus in Calabria, Santelli: ‘Abbiamo tamponato bene. Diamo una speranza a queste persone…’

“Facciamo circa 1.200 tamponi al giorno. Sileri lo sa perché ho avuto spesso difficoltà nel recuperare i tamponi e devo dire che lui mi ha aiutato molto. Il ministro Boccia magari sulla parte sanitaria è un po’ meno al corrente. Perché va bene che mi manda i tamponi ma devo avere pure i reagenti e devo avere laboratori di microbiologia. In Calabria non solo facciamo 1200-1300 tamponi giornalieri, ma oltre questi ne abbiamo fatti 4000 per i rientri. Ne approfitto per ringraziare il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che mi ha aiutato processando 2000 tamponi”.

Il Presidente Jole Santelli in collegamento su La7 durante il programma Non è L’Arena condotto da Massimo Giletti commenta la situazione attuale in Calabria.

“La sanità calabrese è una tragedia ma in questa parte di coronavirus l’organizzazione funziona. Con molta buona volontà abbiamo messo tutte le energie possibili e abbiamo tamponato bene. Abbiamo avuto il report dal Governo e dava ragione ai dati della Calabria ovvero siamo a 0,5 ovvero allo stesso dato di quando l’Italia intera potrà riaprire”.

E sull’impatto della ‘ndrangheta in Calabria la Santelli risponde così: