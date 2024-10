Coronavirus, martedì bandiera a mezz’asta a Palazzo Campanella

“Anche il Consiglio regionale della Calabria – martedì 31 marzo – porrà la bandiera a mezz’asta in segno di lutto , per ricordare i nostri concittadini morti per la pandemia in corso”.

Lo annuncia il presidente del Consiglio regionale, Mimmo Tallini, accogliendo l’invito della coordinatrice della Conferenza dei Consigli regionali italiani Rosa D’Amelio. “Aderiamo anche noi all’iniziativa promossa dal presidente dell’Anci De Caro” prosegue Tallini annunciando anche che martedì alle ore 12 negli uffici di Palazzo Campanella si osserverà un minuto di silenzio.

“Verso il dolore che colpisce le famiglie di chi non è stato risparmiato dal virus, abbiamo il dovere della solidarietà che, per fortuna, è un valore sentito in tutto il Paese, da Nord a Sud, come una risorse preziosa su cui contare, sia per affrontare il trauma collettivo che in questi giorni ci sta segnando profondamente, che quando si tratterà di gestire la fase successiva all’emergenza”.