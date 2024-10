Coronavirus e farmacie. La Presidente Musolino chiede buon senso e corretta informazione

Il coronavirus ha invaso le nostre abitudini quotidiane. Se da una parte siamo obbligati a rimanere in casa, c’è anche l’esigenza di acquisire beni di prima necessità. Un avamposto medico a garanzia della nostra salute sono sicuramente le farmacie.

In tal senso CityNow ha intervistato la dott.ssa Daniela Musolino Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Reggio Calabria e Delegato Regionale FOFI che ha spiegato:

I Farmacisti insieme ai medici, infermieri, biologi e tutti gli altri fondamentali operatori sanitari, fanno ogni giorno la loro parte in questo grave momento di emergenza sanitaria.

Da oggi le farmacie possono operare a ‘battenti chiusi’ come durante il turno notturno: il Presidente Jole Santelli ha accolto ieri la nostra richiesta condividendo le preoccupazioni per i colleghi che non fossero nelle condizioni di garantire le norme sanitarie previste dall’ultimo decreto a tutela non solo dei collaboratori ma anche della nostra utenza.

Da oggi i farmacisti potranno scegliere come operare, in relazione alle potenzialità della loro struttura, a tutela del personale e dell’utenza.

Siamo grati al Presidente della Regione per aver compreso le nostre necessità mostrando sensibilità ed attenzione, questo per noi è un segno importante nella consapevolezza che un’emergenza di tale portata può essere affrontata solo con coesione e comunicazione tra le parti.

I farmacisti in questo momento stanno non solo fronteggiando le carenze di presidi ma operano ogni giorno anche sul profilo emotivo e psicologico, cercando di rassicurare la popolazione, ripetendo incessantemente le norme igienico sanitarie da rispettare, informando la popolazione su tutto ciò che può servire per sedare il comprensibile panico e fronteggiare lo smarrimento di molti.

Cerchiamo infatti di informare il più possibile i pazienti arginando entusiasmi immotivati come l’assunzione di vit c come antivirale e altre fake news circolanti sul web, queste sono criticità all’ordine del giorno per noi.