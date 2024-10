Coronavirus – L’Oms avverte: ‘Indossare le mascherine nelle aree pubbliche’

Arrivano le nuove indicazioni dell’Oms sull’utilizzo della mascherina, con nuove linee guida.

L’Organizzazione mondiale della Sanità, che fino a qualche settimana fa non aveva indicato come ‘obbligatorie’ le mascherine nelle aree pubbliche, adesso fa retromarcia e stimola i governi ad indicarne l’uso.

Il direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel consueto briefing sulla pandemia ha stabilito ora che vanno indossate nei luoghi pubblici da tutti, non solo da operatori sanitari e malati.

Sui mezzi pubblici o nei negozi, nei luoghi affollati e chiusi. L’invito di usare una mascherina medica è rivolto anche agli operatori sanitari che non trattano pazienti Covid e ai soggetti over 60 o con patologie pregresse.

All’interno delle nuove linee guida distribuite dall’Oms vi sono anche le istruzioni su come fabbricarle in casa.

Con tanto di descrizione dei materiali di cui i tessuti devono essere fatti e dettagli sugli strati che le compongono.

In Italia, lo ricordiamo, l’uso della mascherina è obbligatorio nei luoghi chiusi e sui mezzi di trasporto. Alcune Regioni, come Lombardia e Piemonte, hanno esteso la loro obbligatorietà anche in ambienti aperti.

E questa norma resterà in vigore almeno fino al 14 giugno.