Coronavirus, positivo un professore della Mediterranea di Reggio Calabria

C’è un nuovo caso di coronavirus accertato questa mattina che interessa direttamente il mondo universitario di Reggio Calabria.

Si tratta di un professore dell’Università Mediterranea che insegna al Dipartimento di Agraria originario di Catania. La conferma arriva direttamente dal prof. Giuseppe Zimbalatti, direttore del Dipartimento di Agraria.

Il Servizio Sanitario interno all’università inoltre, secondo quanto riportato dallo stesso prof. Zimbalatti e da alcune mail inviate ai docenti, ha comunicato tramite il dott. Giuffrida, a studenti e professori del Dipartimento che

“tutte le persone che nei giorni successivi al 19 febbraio hanno avuto contatti con il professore del dipartimento (affetto da coronavirus), devono rivolgersi al proprio medico di famiglia, come da linee guida ufficiali emanate dagli organi preposti.”

Leggi anche

Il professore è un docente universitario ricoverato da un paio di giorni a Catania, che è stato per l’ultima volta in ateneo proprio il 19 pomeriggio. C’è da tenere conto che, fortunatamente, nel mese di febbraio non si sono tenute lezioni per via delle sessioni di esami.

E’ bene sottolineare anche che il professore non si trovi a Reggio Calabria dal 19 Febbraio.

Come per tutti i casi positivi accertati dalle Regioni, anche in questo caso si attende l’esito del secondo tampone già inviato allo Spallanzani di Roma.

La conferma del nuovo caso di coronavirus, arriva anche dalla Regione Sicilia.

“Altri tre casi di sospetta positività al Coronavirus sono stati registrati oggi in Sicilia nei laboratori dei policlinici di Catania (due) e Palermo (uno) – si legge sul portale della Regione Sicilia – I tamponi, come prevedono le linee guida nazionali dell’Unità di crisi, verranno trasmessi dalla Regione all’Istituto superiore di sanità per l’eventuale certificazione.

Seguiranno aggiornamenti.