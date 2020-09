Coronavirus, prima vittima in Calabria dopo tre mesi

L'ultimo decesso per Coronavirus in Calabria risaliva al 29 maggio scorso

Una nuova vittima in Calabria per Covid 19, la prima dalla fine del lockdown. Si tratta -riporta Gazzetta del Sud- di un 72enne di origine campana che si trovava ricoverato nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza dal 23 agosto scorso. Quattro giorni fa l'uomo era stato trasferito da Malattie Infettive nel reparto di Rianimazione e sottoposto a terapia intensiva.

La vittima aveva mostrato i sintomi da Coronavirus mentre si trovava in vacanza a Cariati, in provincia di Cosenza.

L'ultimo decesso per Coronavirus in Calabria risaliva al 29 maggio scorso. In quella circostanza la vittima era una donna di 82 anni deceduta al GOM di Reggio Calabria.