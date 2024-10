Coronavirus, gli psicologi della Calabria a disposizione della comunità

Un gruppo di psicologi offre le proprie competenze alle cittadine e ai cittadini calabresi, per affrontare l’emergenza Covid-19

Un servizio telefonico gratuito*, promosso dall’Associazione di Categoria PLP – Psicologi Liberi Professionisti Calabria, attivo tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 20:00, creato per fornire un primo sostegno psicologico a chi sta sperimentando la paura del contagio o prova confusione, preoccupazione, smarrimento a causa della situazione che sta interessando tutto il nostro Paese. La consulenza telefonica, nel rispetto delle raccomandazioni indicate dall’Ordine degli Psicologi della Calabria in data 21 marzo 2020, si limita all’offerta di un unico intervento di primo supporto psicologico.

MAGGIORI INFORMAZIONI

A partire da lunedì 23 marzo sarà possibile accedere al servizio componendo il seguente numero: 3923213972.

Per ulteriori informazioni, e per conoscere i nominativi dei professionisti coinvolti, è possibile consultare questa pagina.

*il servizio prevede i soli costi della telefonata (costo variabile in base al proprio piano tariffario verso rete mobile)