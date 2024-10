Coronavirus a Reggio: ‘Facciamo chiarezza e fermiamo lo sciacallaggio mediatico’ – VIDEO

Situazione sanitaria a reggio, fake news, attività del Comune e nuove disposizioni del governo. Il sindaco Falcomatà ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook in cui informa la città di Reggio Calabria sulle ultime novità. Non mancano, però, le raccomandazioni.

“Facciamo un po’ di chiarezza rispetto alla situazione Coronavirus in città partendo da quelli che sono i casi accertati dalle fonti ufficiali. Sono 11 i casi di coronavirus nella nostra città, 6 sono trattati a livello domiciliare, 4 sono trattati in ospedale ma nessuno di questi è ricoverato in terapia intensiva, 1, il primo, è in via di guarigione”.

Parte dal resoconto ufficiale degli affetti da Covid-19 a Reggio Calabria il nostro primo cittadino per arrivare a parlare di ‘Fake news‘.

“È fondamentale, ancora oggi, soprattutto in questi giorni evitare la diffusione di notizie false. Chiedo a voi concittadini, a tutti voi di stoppare sul nascere quelli che sono messaggi e audio che, purtroppo, in queste ore si diffondono rapidamente tramite WhatsApp. Mettiamo fine allo sciacallaggio mediatico che non aiuta, non favorisce l’informazione e, soprattutto, crea panico e paura fra tutti. Vi consiglio, ancora di più, di attenervi a quelle che sono le fonti di informazione ufficiale”.

Dopo il passaggio sulle false notizie, Falcomatà passa al vaglio gli interventi messi in campo dall’Amministrazione Comunale in questo momento di emergenza sanitaria:

“Come comune, in questi giorni, abbiamo messo in campo alcune attività. La prima attraverso l’attivazione del COC. è stata quella di fornire assistenza domiciliare nei confronti delle persone sole, dei disabili, degli anziani, delle persone che sono in quarantena”.

Il servizio, attivo da ieri, mercoledì 11 marzo, è molto richiesto tanto che all’attenzione del sindaco sono giunte molte segnalazioni.

“Trovare occupato vuol dire che il servizio sta funzionando e che sono in tanti a volerne usufruire. Questo significa anche che il comune si deve attivare per creare una nuova linea, cosa che stiamo già facendo per riuscire a garantire il servizio nel miglior modo possibile”.

Il sindaco Falcomatà, inoltre, riprende quanto detto dal Premier Conte nel discorso all’Italia riguardo gli assalti ai supermercati:

“Non c’è assolutamente nessun bisogno di correre a fare la spesa. Non c’è alcun rischio che gli alimenti di prima necessità possano venire a mancare”.

Il primo cittadino tocca, inoltre, il tema della sanificazione di strade, scuole e uffici pubblici ricordando che, da ieri, ha preso il via il calendario di igienizzazione che riguarderà tutta la città di Reggio Calabria.

“Anche su questo abbiamo assistito a notizie assurde come l’arrivo di un aeroplano carico di Amuchina che avrebbe dovuto disinfettare l’intera città. Circolano anche queste notizie, quindi vi prego di non credere ad una parola”.

Il sindaco passa poi alla sospensione dei tributi locali per le famiglie e le imprese del territorio:

“Un atto doverso e dovuto, coraggioso sotto alcuni punti di vista perchè questo comporta delle difficoltà economiche che si aggiungono a quelle già esistenti nel nostro Comune e quindi nei prossimi giorni ci potrebbero essere dei ritardi nei pagamenti di alcuni servizi per la nostra città. Per questo motivo è di fondamentale importante che insieme al DPCM il Governo vari delle misure che permettano ai Comuni di sostenere le scelte prese per il bene della cittadinanza. Serve un’iniezione di liquidità nelle casse degli enti locali, servono misure di sostegno concreto e immediato ai nostri commercianti ed ai nostri imprenditori. Un’economia come la nostra, già in difficoltà, rischia di essere piegata definitivamente. Stiamo combattendo quotidianamente”.

