Reggio, emergenza COVID-19: le info della Polizia Municipale

In considerazione delle ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale, adottate con DPCM del 09.03.2020 su tutto il territorio nazionale, si invita la cittadinanza, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, a partite dal 12.03.2020 e fino a cessate esigenze, a limitate gli accessi presso la sede del Comando Polizia Municipale di Viale A. Moro n. 18 esclusivamente ai casi indifferibili ed urgenti.

Al fine limitare quanto più possibile l’accesso del pubblico presso gli uffici del Comando, nel rispetto della continuità del servizio front-office, si comunica che gli uffici rimarranno aperti al pubblico esclusivamente nei giorni feriali il lunedì dalle ore 09:00 alle Ore 12:00 e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30

Al fine di evitare disagi e disservizi, si invita la cittadinanza ad interfacciarsi con il Comando per via telematica trasmettendo, in via prioritaria ed ove possibile, comunicazioni ed istanze ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

• mail ordinaria: poliziamunicipale@reggiocal.it

• pec: polizia_municipale@pec.reggiocal.it.

E’ possibile, inoltre, contattare i seguenti numeri telefonici tutti i giorni feriali dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e il martedì e giovedì anche dalle Ore 15:00 alle ore 16:30:

• per rimozioni, sequestri e fermi amministrativi n. tel. 0965.3622803; per informazioni, sanzioni amministrative, incidenti stradali e richiesta di accesso agli atti n. tel. 0965.3622811.

Si informa, infine, che per urgenze ed emergenze il Comando potrà essere contattato h/ 24 ai numeri telefonici 0965 53991 c 0965 53004, raccomandando di Limitare le comunicazioni ai tempi ed ai casi strettamente necessari.

Si confida nel consueto senso di responsabilità e di collaborazione della cittadinanza.