Coronavirus a Reggio, uno dei due nuovi pazienti positivi è di Bova

La notizia arriva direttamente dalle parole del Sindaco di Bova Santo Casile. Uno dei due nuovi casi risultati positivi nella giornata di ieri è un cittadino di Bova.

Di seguito la nota ufficiale del primo cittadino:

“Bova con suo malgrado, come altri Comuni Italiani, purtroppo deve registrare che in data odierna (13 marzo 2020) le Autorità Sanitarie hanno comunicato telefonicamente la positività al COVID-19 di un anziano cittadino. Nella telefonata ricevuta da parte del personale medico del Dipartimento di Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica del’ASP di Reggio Calabria di concerto abbiamo anche pianificato e predisposto con ordinanza sindacale a far data da oggi 13 marzo 2020 tutte le misure necessarie e previste dai protocolli nella ricerca dei “contatti diretti””.

“La persona, di cui ovviamente non fornisco le generalità – prosegue la comunicazione – risulta ricoverata ed in atto non presenta situazione di gravità. Carissimi cittadini nonostante questo chiedo a tutta la Comunità bovese di evitare inutili allarmismi e di rispettare le regole imposte dal Governo, dalla Regione Calabria e dall’Autorità Sanitaria Locale, continuando a vivere questo momento delicato con la tranquillità che ci contraddistingue. L’Impegno di tutti per vincere questa battaglia. È quello di restare a casa propria, riducendo le proprie attività a quelle strettamente necessarie e improrogabili. Auguro al nostro cittadino una pronta guarigione. Confido nel senso civico di tutti noi”.