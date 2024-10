Emergenza Covid, un caso a Rizziconi. Giovinazzo: ‘Agire con responsabilità ma niente allarmismi’

Anche il sindaco del Comune di Rizziconi rende nota la situazione legata all’emergenza COVID attraverso un post sul suo profilo FB.

Il caso positivo, da quanto acclarato, non ha avuto nei giorni scorsi alcun contatto a rischio con persone estranee ai propri conviventi. Si invita pertanto a non creare allarmismi e soprattutto a non divulgare false notizie che possono ingenerare panico tra la Cittadinanza. Qualsiasi aggiornamento verrà prontamente, e non appena accertato, reso noto alla comunità dal sottoscritto. Quanto in questi ultimi giorni si sta verificando anche negli altri comuni della Piana, deve farci capire che il virus continua a circolare e non si può dare niente per scontato.