Coronavirus, Siclari (FI): ‘Fondamentale circoscrivere il contagio in Italia’

"La quarantena fiduciaria non basta". Le dichiarazioni del senatore Siclari sul caso di Coronavirus in Italia

«Oggi è diverso da ieri: il coronavirus SarsCoV2 è presente anche in Italia ed è fondamentale che venga circoscritto il più possibile».

Il senatore forzista Marco Siclari capogruppo in commissione igiene e sanità dal principio ha mostrato interesse e preoccupazione per il propagarsi dell’epidemia proponendo validi strumenti per il contenimento ma, adesso che l’emergenza è approdata in Italia, per il senatore è fondamentale circoscrivere il più possibile il contagio.

