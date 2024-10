Coronavirus, sospetto caso al GOM. Il dott. Foti: ‘La donna sta bene…’

“La ragazza sta bene”.

Esordisce così il dott. Giuseppe Foti, dirigente sanitario del Grande Ospedale Metropolitano. La notizia pubblicata nella serata di ieri sul caso sospetto di coronavirus a Reggio Calabria ha preoccupato i cittadini anche se al momento non vi è nessun allarmismo.

Lo ha confermato anche la Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano già ieri con un comunicato in cui viene chiarito come la donna, ricoverata presso il reparto di Malattie Infettive in regime di isolamento respiratorio, sia affetta da una sindrome respiratoria febbrile e al momento le condizioni della 36enne sono stabili e clinicamente non preoccupanti.

Il dott. Foti ci informa inoltre come i campioni biologici siano ‘in spedizione’ al laboratorio di virologia dell’Irccs specializzato in malattie infettive “Spallanzani” di Roma.

“Le condizioni generali della ragazza sono buone, vedremo quali saranno i risultati – spiega il direttore sanitario del G.O.M. – Non sappiamo ancora se avremo i risultati oggi o domani. La donna continua ad essere in isolamento in via precauzionale e non c’è nessuna complicazione e nessun problema clinico in atto. Sono in corso gli accertamenti per confermare o scongiurare la diagnosi. Le condizioni cliniche, tengo a sottolinearlo, sono buone”.

Rimaniamo in attesa dunque dei dati delle analisi da Roma e vi aggiorneremo sulle condizioni della giovane donna e sui risultati delle analisi.