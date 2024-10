Coronavirus, Speranza: ‘Tutti a casa fino al 13 aprile’

Ad annunciarlo è il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso dell’informativa al Senato sulle iniziative di competenza del suo dicastero per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Il Ministro aveva informato gli italiani di questo incontro già nella serata di ieri, martedì 31 marzo.

La proroga della misure approvate con i vari Dpcm sembrava ormai scontata ma, adesso, arriva la conferma da parte del Ministro:

“I numeri ci dicono che siamo sulla strada giusta, ma attenzione a non commettere errori adesso e a non indulgere a facili ottimismi che possono vanificare sforzi e sacrifici, non confondiamo i primi segnali positivi con cessato allarme. Finchè non avremo trovato un vaccino – ha detto Speranza – la battaglia contro il virus non sara’ vinta, intanto il nostro obiettivo è riportare il valore di trasmissione del contagio al di sotto di 1. Le misure di allentamento andranno graduate per far ripartire l’economia e la nostra libertà personale”.