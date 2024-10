Villa, 5 casi positivi nello stesso quartiere. Richichi: ‘Non creiamo allarmismo’ – VIDEO

“Cari concittadini mi duole confermare un quinto caso positivo nella nostra città. La donna è già in quarantena e si sta provvedendo ad effettuare le opportune verifiche nella sua rete di contatti insieme all’ASP di RC. Vi esorto oggi più che mai a seguire le disposizioni del Governo. Vi invito a rispettare il distanziamento sociale ora più che mai per scongiurare ulteriori contagi che in questa fase potrebbero portare ognuno di noi a perdere tutto ciò che di buono è stato fatto fino ad oggi. Vi prego siate responsabili. Rispettate le regole”.

A dare la comunicazione, nella giornata di ieri, è il sindaco ff del Comune di Villa San Giovanni. Da allora, Maria Grazia Richichi ha tenuto i suoi concittadini costantemente aggiornati sulla vicenda che preoccupa, non poco, i villesi. I 5 casi sono infatti concentrati nello stesso quartiere: quello di Acciarello.

“È stata inviata all’ASP di Reggio Calabria una richiesta d interventi mirati, sanificazione e tamponi, per i cittadini abitanti nel quartiere di Acciarello”.

Ed anche questa mattina, in un video rivolta alla comunità il sindaco ha affermato:

“Invito i cittadini a non avere paura e a non creare allarmismo. I casi tra loro non hanno correlazione. I controlli sono ancora in atto per evidenziare i contatti. I primi casi che si erano verificati nel nostro comune sono attualmente in buone condizioni cliniche e verso la guarigione”.

[custom_video numerazione=”1″ /]