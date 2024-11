Corrireggio 2014: arriva il momento delle premiazioni e della meritata passerella dei vincitori.

E dopo la fatica della corsa, con l’acido lattico che ancora lascia qualche residuo nelle gambe meno abituate, per i partecipanti alla Corrireggio 2014 arriva il momento atteso delle premiazioni e della meritata passerella dei vincitori e dei baciati dalla fortuna.La cerimonia si svolgerà Mercoledì 30 aprile con inizio alle ore 17,30 presso il Salone dell’Amministrazione Provinciale, Ente che ha sostenuto attraverso l’Assessorato alla Cultura e Legalità la popolare manifestazione.Oltre alle premiazioni dei vincitori assoluti e delle varie categorie uno spazio sarà riservato, nello spirito più genuino della Corrireggio, al sorteggio tra tutti coloro che hanno portato a compimento almeno una parte della gara cioè fino al punto di viraggio, indipendentemente dalla posizione in classifica. L’organizzazione raccomanda di portare il pettorale con il numero di gara per poter prendere parte alle “estrazioni”.La cerimonia di premiazione sarà l’occasione per consegnare il premio Corrireggio a Roberta Cogliandro – atleta di livello nazionale e portabandiera della Kleos società di basket in carrozzina – che non aveva potuto ritirarlo il 25 aprile. Mentre i ragazzi dell’Istituto “Corrado Alvaro” di San Luca riceveranno il premio “Venticinque Aprile” nel corso di una cerimonia che si terrà nel paese aspromontano.Non mancheranno alcuni premi fuori programma riservati a richiami d’impegno civile, all’attualità e a espressioni di originale partecipazione che nel corso della corsa podistica si sono messi in vetrina.Verranno premiati anche tra coloro che sono giunti al traguardo anche i concorrenti più anziani il sig. Antonino INFANTINO e la sig.ra Mariangela SURACI.Saranno, dunque, premiati i primi assoluti della gara competitiva Salvatore ARENA e Ginevra BENEDETTI, ai quali saranno consegnati rispettivamente il Trofeo “Giacomo Paladino” e il Trofeo “Danilo Foti”, e i vincitori della corsa non competitiva Michele Valentino PERRI e Martina VIGLIANISI, ai quali andranno rispettivamente il Trofeo “Fabio Russo” e il Trofeo “Samia Yusuf Omar”.Saranno poi premiati della gara competitiva i primi delle categorie previste dal regolamento: Fabio MALARA, Consolato COSTANTINO, FOCÀ Domenico, Vincenzo MOLLICA, Alberto ADAMO, Francesco PULLANO, Josephine PELTIER, Valeria DE BILIO, ARTUSA Maria Rosa, Grazia TOMA; i secondi di ogni categoria: Balduino SCARFONE, Gianluca LAMMENDOLA, Fabio VAZZANA, Ruggero SCARCELLA, Natale BARILLÀ, Antonina BORRELLO, Luisa LAMANNA; i terzi ogni di categoria: Daniele FACCIOLO, Giulio VIRRILLO, Pasquale SCIMONE, Giovanni BILARDI, Francesco PIRRITANO.Della gara non competitiva saranno premiati i primi di ogni categoria: Lorenzo RUSSO, Gabriele GIORDANO, Christian AUTUNNO, Leandro CANNULI, Maurizio CENTO, Mario LABRINI, Francesco ZINDATO, Antonio RUFFA, Domenico D’ANGELO, Livia CARBONE, Erminia BASILE ROGNETTA, Emanuela FORTUNA, Lucrezia ZEMA, Deborah COSTANTINO, Margherita RIPEPI, Paola BARRECA, Concetta CARAVELLI; i secondi di ogni categoria: Davide MARATEIA, Davide LOMBARDO, Diego COTRUPI, Sebastian ROSSI, Claudio STRANIERI, Demetrio PRATICÒ, Giuseppe SPINELLI, Giacomo MALASPINA, MORO Francesco, Anna Maria BASILE ROGNETTA, Emanuela ENRIGO, Manuela PEDÀ, Svetlana PODOLSKA, Carmen MODAFFERI, Maria SOFIA, Maria FORTUGNO, Mirella TRAVIA; i terzi di ogni categoria: Alessandro ZIINO, Antonino PELLEGRINO, Marco LAGANÀ, Khadim GAYE, Tony MEZZATESTA, Giuseppe FELICISSIMO, Gennaro COPPA, Alfredo PANELLA, Domenico FALCO, DE Sara FRANCO, Natalia SIRCA, Gaia CHIANTELLA, Gaia LEONE, Rita GELSOMINO, Antonella LEONARDI, Santina LEOPATRI, Annunziata CRIACO.Le classifiche saranno affisse in modo che ognuno possa verificare la propria posizione, generale e di categoria, ma potranno essere consultate anche sul sito facebook del Circolo Legambiente di Reggio Calabria.