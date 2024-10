Corrireggio 2018, tutte le informazioni e le regole per partecipare

Il momento più atteso è arrivato, è il giorno della corsa podistica per tutti. La Corrireggio attirerà come sempre da 36 edizioni l’attenzione e la simpatia di tanti, reggini metropolitani e non, un “rito” di primavera sul lungomare di Reggio Calabria, nello scenario magnifico dello Stretto.

Dopo una settimana intensa di iniziative all’insegna dello sport, dell’ambiente, della cultura e della solidarietà, con uno sguardo verso le colline che cingono la città metropolitana, l’appuntamento è per tutti mercoledì 25 aprile alle ore 9.00 come sempre in Piazza Indipendenza e poi lungo il percorso che attraversa il “salotto buono” dell’area a mare cittadina. Dalle iscrizioni in corso, anche online, si prefigura già un’altra edizione di successo.

Superano il centinaio gli iscritti alla gara competitiva riservata ai tesserati Fidal e ai possessori di runcard, e si preannunciano numerosi i partecipanti alla sezione fitwalking, il “cammino fuori classifica”, che arriveranno da varie parti della Calabria. Per quanto riguarda le iscrizioni alla non competitiva si attendono molti arrivi anche da fuori Reggio. Chi non si fosse già iscritto on-line o presso i punti-iscrizione, si potrà ancora iscrivere la mattina del 25 aprile al raduno della corsa-passeggiata (dalle ore 9 alle ore 10) presso i tavolini attrezzati nel luogo della partenza.

La quota di iscrizione, davvero alla portata di tutti, è di 5 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini fino a tredici anni. Per l’iscrizione alla gara podistica competitiva, riservata ai tesserati alla F.I.D.A.L, ai possessori della RUNCARD FIDAL e ai tesserati a enti di promozione sportiva, la quota di iscrizione è maggiorata di 1 euro di quota F.I.D.A.L.. Ricco come sempre il pacco gara che sarà dato agli iscritti. La partenza della gara competitiva e della corsa a passo libero non competitiva, e della sezione del Fitwalkingcamminata veloce, sarà data puntualmente alle 10.45.

Le classifiche della gara podistica competitiva saranno stilate a cura dei giudici della F.I.D.A.L. Mentre le classifiche della corsa a passo libero non competitiva saranno stilate a cura degli Organizzatori. Se, dai controlli effettuati, i vincitori della corsa a passo libero non competitiva risulteranno essere tesserati alla F.I.D.A.L. nell’anno 2017 verranno squalificati, eccetto i ragazzi fino a 15 anni. Saranno premiati per ognuna delle due manifestazioni: il 1° assoluto maschile e la 1ª assoluta femminile; il 1°, 2° e 3° classificato e la 1ª, 2ª e 3ª classificata delle varie i categorie d’età.

Tutti i partecipanti a entrambe le manifestazioni dovranno effettuare i viraggi previsti dopo il sottopasso della Ferrovia (in adiacenza al Calopinace) sulla Via Fortino a Mare (zona del Tempietto), consegnando gli appositi tagliandi agli addetti.

Chi non risulterà avere effettuato regolarmente il viraggio sarà squalificato e non parteciperà nemmeno al sorteggio dei premi offerti dagli sponsor, previsto tra tutti i partecipanti che avranno portato regolarmente a termine la gara o avranno almeno effettuato il viraggio, e porteranno con sé il pettorale di gara alla cerimonia di premiazione che avrà luogo Domenica 29 aprile 2018 alle ore 16.30 presso il salone del Palazzo Alvaro (ex Provincia) in Piazza Italia.

Notizie puntuali sulla Corrireggio 2018 si possono trovare sul sito web: www.corrireggio.it