CorriReggio 2019 grande successo e diverse sorprese, trionfano Caratozzolo ed Arco

La CorriReggio è nel cuore dei reggini che ogni anno in occasione del 25 aprile si riversano sul lungomare per ammirare gli atleti che percorrono di gran carriera il tracciato disegnato dal coordinamento cittadino di Legambiente diretto da Nuccio Barillà che ha spiegato ai microfoni di CityNow:

“Il filo conduttore è stato il mare: “Vista A..mare” che lega la vista del mare all’amore, ovvero un invito a tutti, amministratori, cittadini a rivolgere lo sguardo verso il mare, una ricchezza che va valorizzata e lo sport in questo senso potrebbe dare un grande contributo. Il mare come collegamenti, come bellezza, ma anche come pulizia e non come discarica. Ci siamo occupati delle incompiute, siamo andati a fotografare il litorale tra appunto incompiute, degrado e ricchezza. Chi ama denuncia, chi ama dice la verità, insomma tutta una serie di iniziative che porteranno poi a quello che è ormai un appuntamento storico della città con la Corrireggio”.