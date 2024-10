Corrireggio 2022 ai nastri di partenza: un pensiero all’Ucraina ed ai Bronzi

“Scacciare i fantasmi della pandemia e della guerra, dando vita ad una festa del ritorno”.

È così che Nuccio Barillà interpreta la Corireggio 2022 che, a breve, taglierà i nastri di partenza.

Corrireggio 2022: ripartiamo dalla bellezza

La tradizionale corsa del 25 aprile a Reggio Calabria torna finalmente in presenza e lo fa proprio nell’anno del 50° anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace.

Non è infatti un caso che, per l’occasione sia stata ideata una maglietta raffigurante i due guerrieri simbolo della città dello Stretto.

“C’è una giornata di sole splendida – ha aggiunto Barillà ai microfoni di CityNow. Tante persone stanno arrivando in questi momenti e noi vi invitiamo tutti a partecipare”.

Un pensiero all’Ucraina e a tutte le guerre

Prima della corsa spazio anche all’emergenza in Ucraina. Reggio Calabria mostra, ancora una volta il suo gran cuore, dimostrando di non dimenticare che, mentre alcuni fortunati riassaporano la normalità, a non troppa distanza c’è chi è costretto a misurarsi con gli orari della guerra. È questo il motivo per cui Legambiente, nell’organizzare l’evento del 25 aprile ha pensato anche ad un corridoio di pace.