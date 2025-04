Una Corrireggio “uguale e diversa” nella sua 43ª edizione

Quest’anno taglierà il traguardo della 43ª edizione e si preannuncia come una Corrireggio con i caratteri di creatività e vivacità di sempre, ma anche con la rinnovata capacità di essere attrattiva, anche attraverso eventi collaterali di grande rilievo, con il suo manifestarsi “ogni volta uguale e ogni volta diversa”.

Conferenza stampa e dettagli organizzativi

È quanto emerso dalla conferenza stampa di presentazione del programma e dei temi al centro degli eventi che faranno da corollario alla tradizionale corsa/camminata podistica aperta alla partecipazione di tutti di venerdì 25 aprile.

Uguale sarà la quota d’iscrizione (5 euro per gli adulti e 3 euro per i ragazzi fino a 13 anni) e uguale sarà sostanzialmente rispetto allo scorso anno il percorso che partendo dalla stele Falcomatà/Rosa dei Venti sul Lungomare andrà a concludersi nel piazzale dell’Arena Lido, nella zona del Waterfront.

Modifiche al percorso e Fit Walking

Come sempre un unico giro per i partecipanti a passo libero e due per gli atleti iscritti alla gara competitiva. Due piccole novità saranno invece rappresentate rispettivamente dalla leggera deviazione del percorso verso la nuova pista in zona Tempietto e la doppia corsia d’arrivo.

Infine, Corrireggio sarà anche fit walking, camminata non competitiva aperta a tutti a cura di Fausto Certomà, noto istruttore abilitato dell’ASD CALABRIA FIT WALKING.

Tutte le informazioni, il regolamento di gara e le iscrizioni sul sito web www.corrireggio.org e le pagine facebook Corrireggio e Circolo Legambiente Reggio Calabria.

Proiezione evento del film “Maestro” su Tommaso Maestrelli

Tra le novità spicca un evento che si terrà nel pomeriggio del 25 aprile presso il Cineteatro Odeon. Sarà la proiezione del film “MAESTRO – Il calcio a colori di Tommaso Maestrelli” dei registi Francesco Cordio e Alberto Manni.

“Il film è un omaggio a un grande uomo di sport – ha spiegato Lidia Liotta – […] Sarà presente Massimo Maestrelli, figlio del grande allenatore”.

Molte le adesioni, tra tutte quella della Reggina Calcio, e i personaggi dello sport e del giornalismo che parteciperanno all’evento.

Il tema 2025: bellezza e pulizia come cultura

Non mancheranno neanche quest’anno i “colpi a sorpresa”, incluso il testimonial internazionale che darà il via alla gara.

Il tema scelto per la 43ª edizione è il rapporto tra bellezza e pulizia, inteso come tutela della salute collettiva e del benessere dei cittadini.

“Non è certo la prima volta che poniamo l’accento su questo argomento – ha spiegato Daniele Cartisano, Presidente del Circolo reggino di Legambiente […]”.

Lo slogan: “Ti voglio bedda(è)ppulita”

“Ti voglio bedda(è)ppulita” – ha sottolineato Nuccio Barillà, Presidente del Team Corrireggio – sintetizza efficacemente la connessione inscindibile tra bellezza e pulizia.

“[…] Deve rappresentare una grande scommessa e una sfida impellente per amministratori, operatori e cittadini”.

Raccolta differenziata e confronto costruttivo

Il tema della raccolta differenziata viene quindi rilanciato da Legambiente come punto cruciale.

Nella brochure distribuita agli iscritti ci sarà una pagina curata da Ecologia Oggi, e un gazebo dedicato sul piazzale di partenza fornirà ulteriore informazione utile.

Oltre la corsa: una cultura urbana “beddappulita”

La raccolta differenziata – si è ribadito – “va fatta e soprattutto va fatta bene”.

Lo spirito dell’edizione 2025 è quello di agire su un piano culturale ampio, ispirato alla tradizione calabrese, ma proiettato nel futuro.

“[…] Da Corrireggio parte una spinta, invogliando al protagonismo attivo i cittadini […] perché da soli non si può”.

Corrireggio, sport e impegno per un mondo possibile

È vero siamo ribelli – ammettono gli ambientalisti – ma ribelli per amore. Dell’ambiente, dello sport sano per tutti, della città, della pace e di un altro mondo possibile. E così Corrireggio si prepara a ripartire.